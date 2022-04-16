الباحث حسن المصطفى: المذهب الشيعي محترم داخل السعودية بمبدأ المواطنة وبقوة القانون

وأردف: يجب ألا نخشى ونخجل من تشيّعنا، لكن على ألا يكون التشيع أو التسنن أو القبيلة أو المنطقة مقدمة على الوطن، فالسعودية أولاً والتنوع المذهبي يأتي ثانيًا.