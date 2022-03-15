"البحر الأحمر للسفن" تُعيِّن لارس كلاسن رئيسًا تنفيذيًّا لشركة كروز السعودية

أعلنت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية "كروز السعودية"، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المسؤولة عن تطوير قطاع الرحلات البحرية في السعودية، تعيين السيد لارس كلاسن "Lars Clasen" رئيسًا تنفيذيًّا مكلفًا للشركة.
ويتمتع السيد كلاسن بخبرة عالمية واسعة في قطاع السفن السياحية، تمتد لأكثر من 30 عامًا عبر ثلاث قارات (آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية).
وقال المهندس فواز أحمد فاروقي، العضو المنتدب لـ"كروز السعودية": "يسعدنا انضمام السيد لارس كلاسن إلى فريقنا في منصب الرئيس التنفيذي المكلف؛ لما يمتلكه من خبرة متميزة في صناعة الرحلات البحرية العالمية. ونتطلع للعمل معه نحو النهوض بالشركة، ونقلها إلى آفاق أرحب، ومجالات أوسع؛ لدعم قطاع السياحة البحرية السعودية، بوصفه قطاعًا جديدًا وواعدًا، يسهم بفاعلية في تطوير صناعة السياحة المتنامية في السعودية".
من جانبه، عبَّر السيد لارس كلاسن عن سعادته بالانضمام إلى "كروز السعودية"، وقال: "بصفتي خبيرًا ومولعًا بالرحلات البحرية، كنتُ أتابع التقدم الهائل الذي حققته (كروز السعودية) خلال فترة وجيزة منذ انطلاقتها؛ إذ استطاعت إنشاء صناعة جديدة تمامًا، واستقبال الضيوف على متن السفن السياحية لأول مرة في السعودية، إلى جانب المكانة البارزة والاهتمام الكبير الذي حظيت به الشركة على مستوى العالم، كأحدث لاعب في صناعة الرحلات البحرية؛ لذلك يشرفني ويسعدني الانضمام إلى فريق يتميز بالمهنية والاحترافية، والعمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في رحلة "كروز السعودية" نحو تطوير قطاع السفن السياحية، وفتح بوابات بحرية على الشواطئ السعودية لربط العالم بالسعودية، وجعلها وجهة سياحية جاذبة".
وخلال سنوات خبرته العريقة تولى السيد كلاسن مناصب قيادية عدة في شركات رائدة عدة في قطاع الرحلات البحرية، منها العضو المنتدب في مجموعة ريتز كارلتون لليخوت، والمؤسس المشارك والعضو المنتدب لشركة "Dolce لإدارة الرحلات البحرية"، والرئيس التنفيذي لشركة "A-ROSA للرحلات النهرية"، ورئيس شركة "AIDA للرحلات البحرية"، إلى جانب كونه المؤسس والمالك لشركة "لارس كلاسن لاستشارات الكروز Lars Clasen Cruise Consulting".
وتعد خبرة كلاسن العريقة إضافة قيمة لدعم "كروز السعودية" لمواصلة مسيرة تطويرها قطاع السفن السياحية في البحر الأحمر والخليج العربي.