"البحر الأحمر للسفن" تُعيِّن لارس كلاسن رئيسًا تنفيذيًّا لشركة كروز السعودية

من جانبه، عبَّر السيد لارس كلاسن عن سعادته بالانضمام إلى "كروز السعودية"، وقال: "بصفتي خبيرًا ومولعًا بالرحلات البحرية، كنتُ أتابع التقدم الهائل الذي حققته (كروز السعودية) خلال فترة وجيزة منذ انطلاقتها؛ إذ استطاعت إنشاء صناعة جديدة تمامًا، واستقبال الضيوف على متن السفن السياحية لأول مرة في السعودية، إلى جانب المكانة البارزة والاهتمام الكبير الذي حظيت به الشركة على مستوى العالم، كأحدث لاعب في صناعة الرحلات البحرية؛ لذلك يشرفني ويسعدني الانضمام إلى فريق يتميز بالمهنية والاحترافية، والعمل معهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في رحلة "كروز السعودية" نحو تطوير قطاع السفن السياحية، وفتح بوابات بحرية على الشواطئ السعودية لربط العالم بالسعودية، وجعلها وجهة سياحية جاذبة".