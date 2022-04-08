"البراية" أكبر شجرة معمرة بعسير تصارع الضمور.. ومطالب بإنقاذها.. التفاصيل هنا

وتعود قصة بداية ضمورها إلى أكثر من 13 عامًا بعد أن صدرت توجيهات أمير المنطقة آنذاك، الأمير فيصل بن خالد، بدفن البئر التي كانت تحتضن جذورها بسبب بعض المعتقدات الخاطئة التي ظهرت، ومنها أن رشفة من مائها تشفي من أمراض عدة؛ وهو ما دفع الكثير من الناس إلى التوافد عليها من داخل السعودية وخارجها، خاصة من دول الخليج؛ فعكفت اللجنة المشكَّلة من جهات عدة على دراسة وبحث الوضع، ثم خرجوا بنتائج عدة، منها أن البئر أصبحت مزارًا ومعتقدًا للشفاء، فضلاً عن إثبات التحاليل المخبرية عدم صلاحية مياهها للشرب؛ ليصدر توجيه الأمير في عام 1430 بدفن البئر خوفًا من اتخاذها مزارًا يمارس فيه بعض المعتقدات الخاطئة؛ لتبدأ قصة الضمور لتلك الشجرة المعمرة التي كانت تُظلل البئر ومرتاديها، وتضرب بجذورها في أعماقها؛ فعاد عدد من المواطنين للمطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ تلك الشجرة الضخمة بما يضمن عودتها إلى سابق عهدها.