"البرلمان العربي" يدعو السفارات الأمريكية بالدول العربية لاحترام ثقافة المجتمعات العربية

وأكد البرلمان العربي أن احترام ثقافة وخصوصية القيم المجتمعية في الدول العربية لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي، الذي لا يجب استغلاله كذريعة للتعدي على ثقافة وخصوصية المجتمعات، مشددًا على أن احترام هذه الخصوصية تمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان التي يجب الالتزام بها في كل وقت وفي كل مكان.