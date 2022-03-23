"البلدية والإسكان" تدعو ملاك الأراضي الفضاء لإصدار ترخيص التسوير

فيما تبدأ المرحلة الثانية والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك ابتداءً من الأول من يوليو 2022، إذ إن تسوير الأراضي الفضاء سيكون إلزامياً في بعض مناطق المملكة، حيث تشمل المرحلة الأولى من تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء عدداً من الأراضي في مدينة الرياض، وحاضرة الدمام والخبر، ومنطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة، ومنطقة المدينة المنورة.