"البنكية" و"الدوّار".. مفردات بلهجة أهل جُدة قبل 50 عامًا يروي قصتها أبو الجدائل





وبين "أبو الجدائل" أن المعنى الأول: يقال بلهجة معلمي مهنة النجارة في جدة التاريخية مصطلح "بنك النجار"، وهو عبارة عن طاولة عادة تكون مصنوعة من الخشب، مستطيلة الشكل، تكون موجودة ضمن نطاق ورشته أو دكانه، على ارتفاع معين، ويعتمد عليها النجار كثيرًا في إنجاز مختلف خطوات أعماله الخشبية من عملية تحديد المقاسات وقص ونشر وتفصيل وتعشيق وتركيب القطع بعضها ببعض؛ لتعطي الشكل المطلوب باستخدام مختلف أدوات النجارة.