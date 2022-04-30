"البيئة" تؤكد متابعة المتورطين في فيديو "حرق الكلاب" لمعاقبتهم وفق الأنظمة

وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه أشخاص وضعوا ألعابًا نارية في مكان حساس من جسد كلب، وأشعلوها؛ وهو ما أثار حفيظة من شاهدوه، وطالبوا بمعاقبة المتورطين.