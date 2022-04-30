"البيئة" تؤكد متابعة المتورطين في فيديو "حرق الكلاب" لمعاقبتهم وفق الأنظمة

قال صالح عبدالمحسن بن دخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة، إن الوزارة تابعت المقطع المتداوَل لقيام أشخاص بالإساءة لحيوان باستخدام الألعاب النارية، وجارٍ التنسيق مع الجهات المختصة لضبطهم، ومعاقبتهم وفق الأنظمة.
وأكد "الدخيل" أنه وفق المقطع المتداوَل تحت وسم #حارق_الكلب، فإنه يجري التنسيق مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعرف على المسيئين، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها وفق نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وكان مقطع فيديو متداوَل قد ظهر فيه أشخاص وضعوا ألعابًا نارية في مكان حساس من جسد كلب، وأشعلوها؛ وهو ما أثار حفيظة من شاهدوه، وطالبوا بمعاقبة المتورطين.