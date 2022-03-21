التأمينات الاجتماعية: "تقدير" يشمل متقاعدي ومستفيدي القطاعين العام والخاص

وأوضحت أن هناك خمسة مسارات لبرنامج "تقدير" وهي مسارات خبرة ومزايا وفعاليات، إلى جانب المسؤولية الاجتماعية ومسار التمويل، حيث يقدم كل مسار مجموعة كبيرة من العروض والمزايا للعملاء في مجالات عدة، منها الصحة والنقل والتعليم والترفيه والإسكان والسياحة والرياضة، وبيّنت المؤسسة أنه بلغ عدد شركاء البرنامج منذ انطلاقه أكثر من 600 شريك يُقدمون خدمات عديدة ومزايا وتسهيلات في مختلف مسارات البرنامج لكل أعضاء برنامج تقدير من عملاء التأمينات الاجتماعية.