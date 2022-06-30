"التأمينات" تُجيب عن الأسئلة الشائعة حول تعديل نظام "تبادل المنافع"

وتفصيلاً، أوضحت التأمينات مسألة تأهيل المدد المضمومة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين؛ حيث قالت إن مدد الاشتراك المضمومة بين نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التقاعد المدني أو نظام التقاعد العسكري لا تؤهل لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الستين حيث إنه يلزم على المشترك أن يكمل المدة التي يتطلبها النظام الأخير للحصول على ذلك المعاش، واستثناءً من ذلك يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة.