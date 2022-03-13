"التجارة": إتاحة الأنشطة المتنوعة للمؤسسات في سجل تجاري واحد في نفس المنطقة

وبيّنت الوزارة أن المؤسسات لم تعد بحاجة لإصدار سجلات تجارية مستقلة لأنشطة مثل البيع بالجملة للعطور، وصناعة قطع وأجزاء غيار السيارات، وزراعة نباتات الزينة والشتلات وغيرها من الأنشطة، حيث يمكن جمع كل هذه الأنشطة في سجل تجاري واحد في المنطقة الواحدة.