"التجارة": خدمات جديدة للشركات المساهمة والأجنبية عبر الفرع الرقمي

وبيّنت الوزارة أن الخدمات الجديدة للشركات المساهمة تضمّنت: إمكانية تأسيس شركة مساهمة، والتحول إلى شركة مساهمة، وإصدار خطاب عدم الممانعة للشركات المساهمة المدرجة، وإصدار القرار الوزاري بإعلان تأسيس أو تحول الشركة إلى شركة مساهمة.