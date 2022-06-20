التحالف السعودي-المصري يصبُّ في صالح الأمة العربية ويعزِّز مواجهة التحديات

لقد بدأ تاريخ العلاقات بين السعودية ومصر في عام 36 من القرن الماضي على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود، وكانت أرض الحرمين قِبلة للمصريين على مر التاريخ، وتعمقت هذه العلاقة وتوطدت حينما أعلن مؤسسها أنه لا غنى للعرب عن مصر. وقد أسفر التحالف السعودي-المصري عن مواجهة تحديات جسام في المنطقة على مدى العقود الماضية، ونجحا في تجاوزها من خلال استغلال مكانتهما وخبراتهما في التعامل مع كل الملفات، التي لعل أبرزها ملف الاحتلال العراقي لدولة الكويت في أواخر القرن الماضي، وكيف تولت السعودية ومصر إدارة هذه الأزمة حتى تم تحرير الكويت؛ وعاد الشعب الكويتي إلى بلاده.