"التحالف": السيطرة على حريقَيْن بعد عملية عدائية استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العميد الركن تركي المالكي، بتعرُّض محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو بمدينة جدة عند الساعة "الـ٢٥: ١٧" لعمل عدائي، تشير الدلائل والمؤشرات الأولية لاستهدافها من قِبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.
وأوضح العميد المالكي نشوب حريق بخزانَيْن تابعَيْن للمنشأة النفطية. وقد تمت السيطرة على الحريق دون وجود أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأضاف العميد المالكي بأن "هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية، ويركز عل محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة".