"التحالف": السيطرة على حريقَيْن بعد عملية عدائية استهدفت منشأة لـ"أرامكو" في جدة

وأضاف العميد المالكي بأن "هذا التصعيد العدائي يستهدف المنشآت النفطية، ويركز عل محاولة التأثير على أمن الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي، وليس هناك أي تأثير أو تداعيات لهذه الهجمات العدائية على مناشط الحياة العامة بمدينة جدة".