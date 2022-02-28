"التخصصات الصحية" تدعم سوق العمل بـ 3273 مسؤول أمن صحي

احتفلت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم، بتخريج 3273 متدربًا ومتدربة يمثلون الدفعة الثالثة من برنامج الأمن الصحي المنتهي بالتوظيف إلى القطاع الصحي، وذلك خلال حفل التخرج الذي نظمته الهيئة عن بعد.

وهنّأ الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده، الخريجين باجتيازهم هذا البرنامج الوطني الذي يدعم سلامة المرضى والقطاع الصحي.

ولفت إلى أن هذا البرنامج من البرامج المهمة التي يستهدفها شباب وفتيات الوطن لما له من دور وطني في حماية قطاع الرعاية الصحية، موضحًا أن المجتمع ومنظومة القطاع الصحي ينتظرون دور مسؤول الأمن الصحي المهم والمحوري في سلامة ورعاية المرضى، لما يملكونه من قدرات وكفاءة عالية تسهم في تعزيز صحة المجتمع.

وأعرب "عبده"، عن شكره وتقديره لشركاء النجاح في وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ولكل مَن دعم هذا البرنامج من مراكز تدريبية ومدربين والفرق التي باشرت على إعداد المناهج والاختبارات والاعتماد والإشراف على التدريب.

ويُعد برنامج الأمن الصحي من البرامج التي أشرفت الأكاديمية الصحية في الهيئة على تنفيذها، وذلك بهدف تأهيل قوى عاملة وطنية من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تسهم في توطين القطاع الصحي وتقوم على رفع كفاءة العاملين، تعزيزًا لبرنامج التحوّل الصحي في المملكة.

ويؤهل البرنامج الخريج إلى مساعد صحي / أمن صحي، ويمنحه الإمكانات اللازمة لخدمة سلامة المنشأة الصحية من خلال توفير بيئة آمنه وسليمة من المخاطر وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، ويعزز قدرته على حماية الزوار والعاملين في المنشأة الصحية عن طريق إرشادهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم.