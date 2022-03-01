"التدريب التقني" تدعم متدربيه بربط المقررات الدراسية بالشهادات الاحترافية

عملت الإدارة العامة للمناهج بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على ربط المقررات التدريبية بكفايات الشهادات الاحترافية والمعيارية حيث بلغ عدد المقررات التدريبية في المعاهد الصناعية ودبلوم وبكالوريوس الكليات التقنية التي تم ربطها أكثر من 75 مقرراً شهادات ومهارات احترافية عالمية متنوعة، بعدما كانت سابقاً مقتصرة على مرحلة الدبلوم بالكليات فقط.

يأتي ذلك حرصاً من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على اعتماد ضوابط وتنظيمات إجرائية لمعادلة المقررات التدريبية والشهادات الاحترافية التي تتيح الفرص المميزة للشباب والفتيات من أجل اكتساب العديد من المهارات اللازمة لتأهيلهم للعمل المناسب أو تطوير المهارات الذاتية في العمل الحالي.

وكانت الإدارة العامة للمناهج قد استقبلت خلال الفترة الماضية ضمن أعمال المعادلات أكثر من 4116 طلب دراسة واعتماد معادلة المقررات التدريبية (إلكترونياً)، مما أتاح للمتدربين التركيز على المهارات واختصار الجهد والوقت بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

وأتاحت مؤسسة التدريب جدول معادلات الشهادات الاحترافية عبر الموقع التالي https://cdd.tvtc.gov.sa/category/603 والذي يحوي كافة المعلومات اللازمة.

يشار إلى أن الحصول على الشهادات الاحترافية يتيح مجالاً للشباب والفتيات اكتساب مهارات نوعية تمكنهم من دخول سوق العمل وتطوير مهاراتهم , والتي تنوعت مجالاتها ما بين تقنية المعلومات, والمهارات الإدارية, واللوجستيات والنقل, والطاقة, والسياحة والفندقة, لتشمل عدداً من الشهادات العالمية منها شهادات مايكروسوفت, واوتوديسك, وادوبي, وهواوي, وسيسكو, وغيرها, وذلك بعد اجتياز الاختبار عبر أكثر من 90 مركز اختبار موزع في منشآت المؤسسة.