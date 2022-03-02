"التدريب التقني" تعتمد تنظيمات معادلة المقررات التدريبية والشهادات الاحترافية

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الضوابط والتنظيمات الإجرائية لمعادلة المقررات التدريبية والشهادات الاحترافية، وذلك بربط المقررات التدريبية بكفايات الشهادات الاحترافية والمعيارية.

وبلغ عدد المقررات التدريبية في المعاهد الصناعية ودبلوم وبكالوريوس الكليات التقنية التي تم ربطها بشهادات ومهارات احترافية عالمية متنوعة، أكثر من 75 مقرراً.

يُذكر أن الحصول على الشهادات الاحترافية يتيح للشباب والفتيات اكتساب مهارات نوعية تمكنهم من دخول سوق العمل وتطوير مهاراتهم، التي تنوعت مجالاتها ما بين تقنية المعلومات، والمهارات الإدارية، واللوجستيات والنقل، والطاقة، والسياحة والفندقة، لتشمل عدداً من الشهادات العالمية، منها؛ شهادات مايكروسوفت، وأوتوديسك، وأدوبي، وهواوي، وسيسكو، وغيرها، وذلك بعد اجتياز الاختبار عبر أكثر من 90 مركز اختبار موزعاً في منشآت المؤسسة.

واستقبلت الإدارة العامة للمناهج خلال الفترة الماضية ضمن أعمال المعادلات أكثر من 4116 طلب دراسة، واعتماد معادلة المقررات التدريبية (إلكترونياً)، مما أتاح للمتدربين التركيز على المهارات واختصار الجهد والوقت بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية.

يُذكر أن جدول معادلات الشهادات الاحترافية متاحٌ عبر الموقع التالي: https://cdd.tvtc.gov.sa/category/603