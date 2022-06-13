التدريب التقني تعلن موعد القبول والتسجيل لعام 1444هـ

وأوضح مدير عام شؤون المتدربين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أن مواعيد التسجيل ستكون اعتباراً من 22 / 11 / 1443هـ حتى تاريخ 18 / 12 / 1443 هـ، لبرامج البكالوريوس للبنين والبنات، ومن تاريخ 25 / 12 / 1443هـ حتى تاريخ 29 / 12 / 1443هـ لبرامج الدبلوم في الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم وبرامج المعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للبنين، وسيكون عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate.