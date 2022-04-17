التعليم تطلق المرحلة الثانية من برنامج "اكتشف مسارك" بالتعاون مع مؤسسة مسك الخيرية

أعلنت وزارة التعليم عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج "اكتشف مسارك"، الذي تنفّذه مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية "مسـك" بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لتمكين وتثقيف أكثر من 200 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثانوية للتعرّف على ميولهم، والفرص التعليمية والمهنية المتاحة لهم في المستقبل، إضافةً لتطوير قدراتهم ومهاراتهم في المسارات المناسبة، وذلك بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل، ومسيرة التنمية الوطنية في رؤية المملكة 2030.