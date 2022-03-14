"التعليم" تلغي شرط التباعد بين الطلبة بالفصول وفي أداء الصلاة والأنشطة

وجَّهت وزارة التعليم بتطبيق الدليل الإرشادي الوقائي الذي تم اعتماده مؤخرًا من هيئة الصحة العامة "وقاية" للعودة إلى المدارس في الفصل الدراسي الثالث للعام الحالي في ظل جائحة كورونا، وذلك للطلاب والطالبات أقل من 12 سنة، والدليل الإرشادي الوقائي المحدَّث للعودة إلى المدارس في ظل الجائحة للطلبة ممن تجاوزت أعمارهم 12 سنة، وإلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني.