التقديم من هنا.. بدء برنامج "كدانة" للتوظيف الموسمي لـ"حج 43هـ"

وتتنوع الوظائف في موسم الحج بين هندسية وفنية وإدارية وإشرافية وميدانية ووظائف أخرى، وتتضمن الأسئلة المطروحة، البيانات الشخصية والتأهيل الدراسي وخبرات العمل في الحج، إلى جانب نوعية الوظيفة التي يرغب فيها المتقدم.