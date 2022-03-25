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التقديم من هنا.. بدء برنامج "كدانة" للتوظيف الموسمي لـ"حج 43هـ"

نسخة ثانية يتطلب فيها التفرغ التام.. وتنوع تخصصي وأسئلة وخبرات
التقديم من هنا.. بدء برنامج "كدانة" للتوظيف الموسمي لـ"حج 43هـ"
هادي العصيمي
هادي العصيمي

أعلنت شركة كدانة للتنمية والتطوير، بدء التقديم على الوظائف الموسمية لحج 1443هـ، حيث ستكون فترة العمل الموسمي ما بين 20 ذي القعدة حتى 15 ذي الحجة، ويتطلب التفرغ التام للمتقدمين خلال هذه الفترة.

ويتعين على الراغبين في التقدم للوظائف الموسمية الإجابة على الأسئلة الموجودة في موقع الشركة الإلكتروني، وإرفاق السيرة الذاتية للمتقدمين للوظائف الدائمة؛ حيث يتم التقديم عبر الرابط:https://2u.pw/IyfBo.

وتتنوع الوظائف في موسم الحج بين هندسية وفنية وإدارية وإشرافية وميدانية ووظائف أخرى، وتتضمن الأسئلة المطروحة، البيانات الشخصية والتأهيل الدراسي وخبرات العمل في الحج، إلى جانب نوعية الوظيفة التي يرغب فيها المتقدم.

يُذكر، أن شركة "كدانة" للتنمية والتطوير تنفذ برنامج التوظيف الموسمي لموسم الحج للموسم الثاني على التوالي.

الوظائف الموسمية
شركة كدانة للتنمية والتطوير
برنامج كدانة
حج 43هـ

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