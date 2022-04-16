التقطها مصور سعودي.. صاحبة صورة المسجد الحرام تعلق على انتشارها

وقالت عبير إن الصورة جاء عليها الكثير من التعليقات الرقيقة والكلمات الجميلة، وأوضحت أن مصورًا سعوديًا هو من التقط لهما تلك الصور الجميلة من المسجد الحرام، وكانت تحديدًا في آخر يوم لهما لأداء العمرة، حيث كانا في مكة المكرمة، وزارا الكعبة في وقت مبكر من اليوم، ومنها ذهبا إلى المدينة، وتقول عبير إن الجو كان حارًا للغاية.