التقطها مصور سعودي.. صاحبة صورة المسجد الحرام تعلق على انتشارها

صورة انتشرت بشدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لفتاة تجلس في ظل رجل، والتي حملت معاني كثيرة جميعها من الرحمة والحب، ولكن أخيرًا خرجت الفتاة صاحبة الصور وأوضحت كل تفاصيلها، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وقالت صحيفة "الوطن" المصرية، ظهرت فتاة في أكثر من موضع وهي تتجنب الشمس والحرارة في ظل رجل في المسجد الحرام، لتكشف صاحبة الصورة أنها تدعى عبير النجار، وهي فتاة فلسطينية تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل خبيرة تغذية.
وحسب الصحيفة، قالت عبير عبر إنستجرام إنها كانت في رحلة قصيرة إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، وكانت تستظل بظل أخيها، فهو ليس زوجها كما أشيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت عبير أنها تشعر بالحب والسعادة الغامرة بسبب انتشار الصورة عبر منصات عدة، وقالت إن اليوم كان حارًا ورطبًا للغاية، فاستغلت جلوس شقيقها وجلست خلفه كي يكون هو ظلها في هذا اليوم الحار، خلال العمرة.
وقالت عبير إن الصورة جاء عليها الكثير من التعليقات الرقيقة والكلمات الجميلة، وأوضحت أن مصورًا سعوديًا هو من التقط لهما تلك الصور الجميلة من المسجد الحرام، وكانت تحديدًا في آخر يوم لهما لأداء العمرة، حيث كانا في مكة المكرمة، وزارا الكعبة في وقت مبكر من اليوم، ومنها ذهبا إلى المدينة، وتقول عبير إن الجو كان حارًا للغاية.
وبسبب الحرارة جلست الفتاة في ظل أخيها وبالصدفة التقط لهما المصور السعودي تلك الصور والتي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أشعرتها بالسعادة بسبب السعادة التي سببتها للكثيرين أيضًا، وقالت عبير إن الأصداء الإيجابية التي حصدتها الصورة، كانت مصدرًا للشعور بالامتنان والحب.