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التقويم الدراسي الجديد: عودة المعلمين مع الطلاب وتمتُّعهم بإجازة شهرَيْن.. و10 إجازات متنوعة

يُلبِّي احتياجات المشاركين بمنظومة التعليم
التقويم الدراسي الجديد: عودة المعلمين مع الطلاب وتمتُّعهم بإجازة شهرَيْن.. و10 إجازات متنوعة
وزارة التعليم
عيسى الحربي
عيسى الحربي

أعلنت وزارة التعليم مواعيد عودة شاغلي الوظائف التعليمية من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومنسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم والهيئتَين التعليمية والإدارية في جميع المراحل الدراسية؛ لتكون يوم الاثنين 24/ 1/ 1444هـ، الموافق 22/ 8/ 2022م، وعودة المعلمين والمعلمات للتدريس في جميع المراحل الدراسية يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، الموافق 28/ 8/ 2022م، وذلك وفقًا للتقويم الدراسي الجديد للعام 1444هـ بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 1/ 2/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 30/ 4/ 1444هـ، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم الأحد 10/ 5/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 10/ 8/ 1444هـ، إضافة إلى بدء الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد 20/ 8/ 1444هـ، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 4/ 12/ 1444هـ.

ويشتمل العام الجديد على 10 إجازات متنوعة، منها 5 إجازات مطولة، وإجازتا نهاية الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني، إضافة إلى إجازتَي اليوم الوطني ويوم التأسيس، وكذلك إجازة عيد الفطر.

وزارة التعليم
التقويم الدراسي

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