التقيؤ عند الأطفال حديثي الولادة.. متى يكون مؤشراً مقلقاً؟

وقال: "في حالات نادرة، يمكن أن يكون التقيؤ المزمن مؤشراً على وجود عيب خُلقي مثل التضيّق في المريء أو المعدة أو الأمعاء والذي قد يظهر في مرحلة عمرية متأخرة عندما يبدأ الطفل بتناول الطعام الصلب، هذه الحالات تحتاج تقييماً ومتابعة من الطبيب المختص بأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، إذ يقوم بإجراء أشعة الصبغة لفحص الجهاز الهضمي، أو تنظير للمعدة إذا استدعى الأمر. ونقوم في مستشفى دلّه بتوفير جميع المناظير التشخيصية والعلاجية للأطفال لتشخيص مختلف أمراض الجهاز الهضمي التي تسبب هذه الحالة، كما نقوم بإجراء عمليات المناظير العلاجية لتوسيع تضيق المريء أو المعدة أو الاثني عشر، هو أقصر جزء من الأمعاء الدقيقة".