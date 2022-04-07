"التليدي": مشاورات الرياض نجحت في توحيد كل الأطياف اليمنية

واستدرك: "المطلوب الآن الاستعداد الكامل لمرحلة ما بعد تشكيل مجلس القيادة الرئاسي وما بعد الهدنة المؤقتة، فليس هناك سوى مسارين: إما مسار الحل السياسي لتحقيق السلام بمشاركة الحوثيين، وإما مسار الحرب لانتشال اليمن منهم، ولن يكون هناك نصر في أي منهما إذا لم يكن هناك مسؤولية وطنية ونيات صادقة لتحقيق هدف واحد هو تحصيل السلام وولادة الدولة".