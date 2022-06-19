"التويجري": "عالمي اللاجئين" تذكير للمجتمع الدولي بقضية اللجوء الفلسطينية

وقال الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر: من حق اللاجئين التمتع على قدر المساواة مع غيرهم بحماية جميع حقوق الإنسان المكفولة لهم، وتلبية حقوقهم الواردة في اتفاقية عام 1951 ومنها الحصول ما يُمنح في مجال الإغاثة والمساعدة العامة، وحظر الطرد إلا تطبيقاً لقرار متخذ وفقاً للأصول الإجرائية التي ينص عليها القانون، على أن يُتاح لهم حق الاعتراض وممارسة الطقوس الدينية والتقاضي الحر أمام المحاكم وحرية التنقل والحق في الحصول على بطاقات الهوية ووثائق السفر، وأن لا تفرض الدول عليهم عقوبات جزائية بسبب دخولهم إقليمها أو وجودهم فيه دون إذن، والحق في العمل إضافة لتلبية الحقوق التي تضمنتها الأهداف الإنمائية للألفية ومنها القضاء على الفقر، والحد من تقليل الوفيات بين الأطفال.