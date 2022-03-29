"الجبر للتمويل" تقدم منتجات تمويلية بـ5.3 ملايين دولار لمستفيدي "جدير"

شهد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال (GEC)، المقام حالياً في مدينة الرياض تحت رعاية كريمة من سمو ولي العهد ويحظى بمتابعة وحضور عالمي كبير؛ توقيع اتفاقية شراكة مميزة بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وشركة الجبر للتمويل.
وبموجب الاتفاقية، تقدّم الشركة منتجات تمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بقيمة 5.3 مليون دولار، كأول جهة تمويلية في المملكة تبرم اتفاقاً مع "منشآت" لدعم برنامج "جدير" لتحفيز المنشآت الذي أطلقته الهيئة.
وتمّت مراسم التوقيع بين نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة محمد المالكي، وعضو مجلس إدارة شركة الجبر للتمويل محمد إبراهيم الجبر.
وأثنى الجبر على الدور المهم الذي تقوم به الهيئة في دعم القطاع الخاص، والذي يعد أحد ركائز رؤية المملكة 2030.
وقال: "المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومتكامل، ولا يسعنا ونحن نرى هذا الدعم والاهتمام المتصاعد من قبل قيادة المملكة بهذا القطاع إلا أن نفخر بكوننا أحد المكونات الفاعلة في هذا الحراك.
وأضاف: تعد هذه الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم في هذا الحدث الاقتصادي العالمي تتويجاً لمشاركات الشركة السابقة والمستمرة مع "منشآت".
وأكد "الجبر" إيمان مجلس إدارة الجبر للتمويل وجهازها التنفيذي بهذه الشراكات النوعية؛ لكونها أحد الأهداف الاستراتيجية للشركة منذ تأسيسها.
يُذكر أن شركة الجبر للتمويل إحدى الشركات الرائدة في المملكة، والتي تتميز بمنتجاتها التمويلية المرنة والمتوافقة مع الأنظمة والضوابط الشرعية.