"الجبر للتمويل" تقدم منتجات تمويلية بـ5.3 ملايين دولار لمستفيدي "جدير"

وقال: "المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي ركيزة أساسية لأي اقتصاد قوي ومتكامل، ولا يسعنا ونحن نرى هذا الدعم والاهتمام المتصاعد من قبل قيادة المملكة بهذا القطاع إلا أن نفخر بكوننا أحد المكونات الفاعلة في هذا الحراك.