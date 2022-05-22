"الجدعان": الحوار والتعاون والتخطيط طويل المدى هي الطريق لمعالجة التحديات العالمية

أكّد وزير المالية محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، أن الحوار الدولي والتعاون والتخطيط طويل المدى هي الطريق لمعالجة التحديات العالمية، مبدياً تطلعه للمشاركة في #المنتدى_الاقتصادي_العالمي في دافوس ضمن وفد المملكة.
وأضاف الجدعان، نؤمن بضرورة الاستماع، والتعاون مع الأطراف المعنية كافة لحل القضايا المترابطة في العالم، سواء تلك المرتبطة بالديون أو الغذاء أو الطاقة، إلى جانب دعم الدول الضعيفة لضمان تعافينا جميعا معاً.
وتابع في تغريدات على حسابه بتويتر، لدينا في المملكة العربية السعودية رؤية بعيدة المدى للتنمية الاقتصادية، ورؤية 2030 تجسّد تصميمنا على تغيير اقتصادنا وحياة مجتمعنا نحو الأفضل.