"الجدعان": الحوار والتعاون والتخطيط طويل المدى هي الطريق لمعالجة التحديات العالمية

وأضاف الجدعان، نؤمن بضرورة الاستماع، والتعاون مع الأطراف المعنية كافة لحل القضايا المترابطة في العالم، سواء تلك المرتبطة بالديون أو الغذاء أو الطاقة، إلى جانب دعم الدول الضعيفة لضمان تعافينا جميعا معاً.