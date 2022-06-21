"الجدعان" يشارك في الاجتماع الأول لوزراء المالية والصحة لدول العشرين

وأكد في كلمته خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين وزراء الصحة والمالية في حشد الجهود لبناء أساس للوقاية من الجوائح والتأهب لها في المستقبل، مشددًا على ضرورة أن تظل قدرة النظام الصحي على الصمود هي أساس العمل المستقبلي للوقاية والاستجابة للجوائح، لافتًا إلى الدور الرئيس لصندوق الوساطة المالية وتعزيز التنسيق الصحي والمالي لمجموعة العشرين، وذلك لدورهما في تشكيل المستقبل الصحي والمالي.