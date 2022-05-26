الجزيرة المهجورة تستهوي عشاق الإثارة والتجارب الحماسية بموسم جدة

وتفتح "جدة بير" أبوابها يوميًا من الساعة 5 عصرًا حتى 2 صباحًا، وتشهد إقبالاً كبيرًا من سكان وزوار جدة خلال الموسم لخوض تجربة الترفيه بطابع عالمي فريد والاستمتاع بحزمة الخدمات والفعاليات الترفيهية المشوقة التي توفرها هذه المنطقة، حيث تضم العديد من المتاجر والمطاعم والمقاهي المختلفة، في الوقت الذي يعيش فيه زوار "جدة بير" أوقاتًا ممتعة من خلال أكثر من 39 لعبة ترفيهية تناسب جميع الأعمار، خصوصًا من فئة الشباب من الجنسين.