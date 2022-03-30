الجضعي: المفتش أو المراقب الميداني موجّه لأصحاب الأعمال لتصحيح المخالفات

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في كلمة له بمناسبة "يوم المفتش والمراقب الميداني"، أن دور المفتش والمراقب الميداني اليوم، لم يعد محصورًا في رصد وتحرير المخالفات فقط؛ وإنما مساعدة وتوجيه أصحاب الأعمال والمنشآت على تصحيح وإزالة المخالفات؛ ليكون مسهمًا في تطوير الصناعة وجذب الاستثمار.