"الجضعي": المملكة تتعامل مع 180 دولة في استيراد مواد مختلفة

ورصد الإعلامي والتربوي خالد الحسيني ما دار في اللقاء، حيث أكد "الجضعي" أن "المملكة تتعامل مع حوالي 180 دولة في مجال خدماتها المختلفة، وتراقب الأدوية التي تصل إليها، وفق معايير دولية وتواصل عبر لجان متخصصة ومهمتها سلامة ما يتم عرضه في المحلات التجارية دون المساس بما يعيق توفر المطلوب وعدم إلحاق الضرر بالتاجر بما يكفل مصلحة الطرفين، مدللاً بما حصل فترة كورونا وعدم توفر الكميات اللازمة من المطهرات والكمامات ودفع المملكة للمصانع في الخارج ما يضمن وصولها للناس، والتنسيق مع مراكز البيع مهما كانت الأسعار بما يحقق عدم خسارة التاجر وتوفيرها بسعر مقبول، حتى تم بفضل الله تجاوز الأزمة والحاجة لوجودها للناس".