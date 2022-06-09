"الجضعي": تطبيق المواصفات له أثر مباشر في سلامة وجودة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية

كما ضم معرضًا مصاحبًا شارك فيه أكثر من 30 جهة من بينها الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي شاركت بجناحٍ توعوي احتوى على مواد ومنشورات توعوية في مجال الغذاء والدواء والأجهزة الطبية، تُبرز وتوضح دور وحرص "الهيئة" بتطبيق أعلى المواصفات لجودة المنتجات في المملكة.