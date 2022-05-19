"الجفالي للسيارات" تطلق الموقع الإلكتروني لمراكز صيانة مرسيدس- بنز

وحول الهدف من إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمراكز الصيانة، تَحَدث رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي قائلًا: "نعمل على الاستفادة من كل التقنيات والوسائل التي من شأنها تعزيز تجربة عميل مرسيدس- بنز في كل الأقسام؛ خصوصًا ذات التعامل المباشر مع العملاء، ومن أهم المميزات المتوفرة: الموقع الإلكتروني، إلى جانب خدمات حجز الموعد، وتحديد نوع الخدمة المطلوبة مثل: (صيانة دورية، أو عطل فني، أو إصلاح الجسم الخارجي للمركبة)، ويساعد أيضًا في توجيه العميل إلى أقرب مركز صيانة، بعد تحديد الموعد المناسب للعميل، والذي يضمن سلاسة وسرعة عملية الاستلام وتنفيذ الخدمات المطلوبة".