الجفالي للسيارات تطلق برنامجها التدريبي المنتهي بالتوظيف

وعن البرنامج تحدث السيد خالد تركي النهاري مدير الموارد البشرية والعلاقات الحكومية قائلاً: : "نعتز في الشركة بأن كافة أقسامنا تضم كوادر وطنية كانت بداية حياتها العملية من خلال شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وحققت ذاتها وأضافت كثيراً للعمل داخل الشركة بعد أن وجدت العناية والاهتمام والفرصة كاملة للتطور وكسب الخبرة والتجربة، وفي هذا البرنامج نتطلع إلى استقطاب المزيد من الكوادر وتدريبها وتأهيلها وفقاً لأفضل المعايير التي تتواكب مع مكانة سيارات مرسيدس – بنز العلامة التجارية الأولى في قطاع السيارات عالمياً، حتى تصبح لديها المهارة في التعامل مع سيارات مرسيدس – بنز ذات التقنية والمواصفات العالية، وهو ما يعكس حرصنا في الشركة على أن نكون داعمين لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تمكين الشباب السعودي عبر تهيئته لسوق العمل، وخلق الفرص الوظيفية أمامه وهو ما نعمل عليه في هذا البرنامج الذي يحصل فيه الشاب على وظيفته بعد إتمامه فترة برنامجه التدريبي المتكامل في تخصصه".