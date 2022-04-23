"الجفالي للسيارات" توقّع عقدين مع شركتي قطان ميديا وكنترول سي الإعلاميتين

وقعت شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس – بنز في المملكة، مؤخراً، عقدين مع شركتي قطان ميديا وكنترول سي المتخصصتين في المجال الإعلامي وكتابة المحتوى، بهدف تطوير قنوات التواصل الاجتماعي والإعلامي التي تربط الشركة بعملائها.
جاء ذلك استمراراً لنهج الشركة على صعيد الاعتماد على الشركات الوطنية في ما تحتاجه من خدمات ذات طبيعة تخصصية في مختلف أقسام الشركة.
وقال رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات باسم ولي: تجربة الشركة في التعامل مع الشركات الوطنية والاعتماد عليها كشركاء نجاح حققت نتائج مبهرة.
وأضاف: الشركة حريصة كل الحرص على الاستفادة بشكل كامل من المحتوى المحلي في كافة المجالات لدعم أعمال الشركة وتطوير خدماتها التي تقدمها لعملاء سيارات مرسيدس – بنز.
وأردف: توقيعنا مع شركة قطان ميديا وشركة كنترول سي جاء نظير السمعة الجيدة اللتين تحظيان بها كشركات شابة استطاعت أن تنافس بقوة وتصنع لها اسماً مميزاً في المجال الإعلامي الحديث الذي ظهرت في قنوات تواصل اجتماعية ووسائل إعلامية جديدة تحتاج إلى مهارات وقدرات خاصة في صياغة الرسالة التي تريد الشركة إيصالها إلى العملاء بالشكل الصحيح لمواكبة التطور الهائل في منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية والذي أحدث نقلة نوعية في تلقي المستقبل لهذه الرسائل.
من جهته، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة قطان ميديا، مهند قطان، اعتزازه بالتعاون مع شركة عملاقة ورائدة مثل شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات.
وقال: الشركات المحلية المتخصصة، وتحديداً في المجال الإعلامي، هي الأقدر والأنسب لقيادة الدفة الإعلامية في الشركات لامتلاكها عاملاً مهماً وهو فهم الثقافة المحلية، بالإضافة إلى التطور الكبير في كوادر وأدوات الشركات الوطنية.
بدورها، قالت رئيسة شركة كنترول سي المتخصصة في صناعة وكتابة المحتوى الإعلامي إيلاف طرابلسي: تهتم شركة إبراهيم الجفالي وإخوانه للسيارات بأدق التفاصيل فيما يخص رسائلها الإعلامية لعملائها يعكس العقلية الاحترافية التي تدار بها الشركة والذي يأتي انطلاقًا من الخبرة العريضة والتاريخ العريق الذي تتمتع به كوكالة للعلامة التجارية رقم واحد عالمياً في صناعة السيارات مرسيدس – بنز.