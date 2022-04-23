"الجفالي للسيارات" توقّع عقدين مع شركتي قطان ميديا وكنترول سي الإعلاميتين

وأضاف: الشركة حريصة كل الحرص على الاستفادة بشكل كامل من المحتوى المحلي في كافة المجالات لدعم أعمال الشركة وتطوير خدماتها التي تقدمها لعملاء سيارات مرسيدس – بنز.

وأردف: توقيعنا مع شركة قطان ميديا وشركة كنترول سي جاء نظير السمعة الجيدة اللتين تحظيان بها كشركات شابة استطاعت أن تنافس بقوة وتصنع لها اسماً مميزاً في المجال الإعلامي الحديث الذي ظهرت في قنوات تواصل اجتماعية ووسائل إعلامية جديدة تحتاج إلى مهارات وقدرات خاصة في صياغة الرسالة التي تريد الشركة إيصالها إلى العملاء بالشكل الصحيح لمواكبة التطور الهائل في منصات التواصل الاجتماعي والوسائل الإعلامية والذي أحدث نقلة نوعية في تلقي المستقبل لهذه الرسائل.