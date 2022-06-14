الحبس والغرامة ومصادرة المركبة.. "المرور" توضّح عقوبة التفحيط

وأضاف المرور في تغريدة على حسابه بتويتر، أن العقوبة في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.