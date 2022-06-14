الحبس والغرامة ومصادرة المركبة.. "المرور" توضّح عقوبة التفحيط

أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي، أن المادة 69 من نظام المرور تعاقب مرتكب مخالفة التفحيط بالحبس والغرامة، وتختلف الحالة حسب عدد مرات المخالفة.
وأضاف المرور في تغريدة على حسابه بتويتر، أن العقوبة في المرة الأولى حجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها 20 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وتابع، أنه في المرة الثانية يتم حجز المركبة لمدة شهر، وغرامة مالية مقدارها 40 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
وفي المرة الثالثة حجز المركبة وغرامة مالية مقدارها 60 ألف ريال، ومن ثم يُحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه أو دفع قيمة المثل للمركبة المؤجرة أو المسروقة أو سجنه.
واستثنى المرور من حالتَي الحجز والمصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.