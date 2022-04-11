"الحجرف": القيادة العسكرية الموحدة ركيزة أمن واستقرار وحماية لمقدرات ومنجزات دول المجلس

وأكد أن القيادة العسكرية الموحدة تعد من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أتى قرار إنشائها بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون - حفظهم الله -، إيمانًا منهم بروابط التلاحم بين الدول الأعضاء، مقدمًا التهاني والتبريكات لمنتسبي القيادة العسكرية الموحدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن شكره وتقديره للقادة والضباط والأفراد، على ما يقومون به من جهود كبيرة، هي مبعث فخر واعتزاز للجميع.