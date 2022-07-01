"الحجّ" تُطلق 13 دليلًا توعويًا بـ14 لغة لتسهيل رحلة ضيوف الرحمن

وتسعى وزارة الحجّ والعمرة من خلال هذه المبادرة وغيرها إلى خدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي يُحقق لهم أداء المناسك بالطريقة المثلى التي يتطلع لها قاصدي بيت الله الحرام للحج، ويُمكن استعراض الأدلة عبر كافة أنواع وأنظمة الأجهزة الذكية في كل مكان وزمان وعلى مدار الساعة، دون مقابل مادي، وقد وصل مجموع عدد صفحات الأدلة التوعويّة بعد الترجمة إلى 10.178 صفحة.