"الحج" تعلن إتاحة الحجز لعمرة رمضان عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

قالت وزارة الحج والعمرة، إنه ابتداءً من اليوم الأحد 3 شعبان 1443هـ، تُعلن الوزارة إتاحة حجز أداء العمرة في شهر #رمضان المبارك، عبر #تطبيق_اعتمرنا و #توكلنا.