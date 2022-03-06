"الحج" تعلن إتاحة الحجز لعمرة رمضان عبر "اعتمرنا وتوكلنا"

قالت وزارة الحج والعمرة، إنه ابتداءً من اليوم الأحد 3 شعبان 1443هـ، تُعلن الوزارة إتاحة حجز أداء العمرة في شهر #رمضان المبارك، عبر #تطبيق_اعتمرنا و #توكلنا.
ويأتي هذا الأمر حرصاً من الوزارة والجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن على تسهيل الفرصة للتخطيط المسبق للراغبين في أداء مناسك العمرة خلال رمضان.
ودعت الوزارة، جميع مرتادي المسجد الحرام، إلى ضرورة الاستمرار في ارتداء الكمامات أثناء أداء المناسك، إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح في حال الرغبة في تغيير الموعد؛ لإتاحة الفرصة للآخرين لأداء العمرة خلال الشهر الفضيل.
ونوّهت الوزارة بأنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12؛ ليتمكّن المستفيد من اختيار الوقت المناسب، وحالة الكثافة ستظهر عند الحجز عبر التطبيقَيْن.