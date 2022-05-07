"الحج": لن يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية بالحصول على تصريح الحج

أكّدت وزارة الحج والعمرة عدم إمكانية أداء مناسك الحج إلا لمَن يحمل تأشيرة مخصّصة لذلك أو يقيم إقامة نظامية داخل المملكة العربية السعودية، موضحةً أنه لا يسمح لأصحاب تأشيرة الزيارة العائلية، بالحصول على تصريح الحج.