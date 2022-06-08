"الحج": يمكن للمتقدم لأداء الفريضة بالمسار الإلكتروني لحجاج الداخل إضافة 15 مرافقًا

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت بدء التسجيل لحجاج الداخل الراغبين في أداء حج هذا العام 1443هـ من يوم الجمعة الماضي ولمدة تسعة أيام، عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة، أو من خلال تطبيق اعتمرنا.