"الحديقة الملونة" تنثر الألعاب الحماسية أمام الأطفال في "جدة بيير" بموسم جدة

وفي "بلاي سكايب" يتاح الأطفال مقابلة شخصيّاتهم المفضّلة مثل "بليبي، وبيبا بيغ، ولول سربرايز"، كذلك توفر المنطقة فرصة اللعب مع الشخصيات والغناء معهم ضمن فقرات استعراضية وحركية حماسيّة، كما تحتضن هذه المنطقة مجموعة من المطاعم ذات الإطلالات الجميلة على البحر الأحمر ومنطقة استرخاء للأهالي وقت لعب أطفالهم الذين يخرجون من هذه المنطقة بتجربة مختلفة وعلامات الفرح على وجوههم.