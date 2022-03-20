"الحرس الوطني" تعلن فتح باب القبول والتسجيل لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني، عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بمختلف مناطق المملكة للوظائف العسكرية (رجال) لمدة 5 أيام؛ بدءًا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف العسكرية المتاحة لحملة البكالوريوس في علم النفس والخدمة الاجتماعية؛ بشرط ألا يقل تقدير المتقدم عن جيد، مع حصوله على شهادة من الجهة التعليمية؛ موضحًا بها: (انتظام الدراسة، ومدتها، وبطاقة تصنيف سارية المفعول).

وأضافت أن الوظائف المتاحة لحملة الدبلوم، هي تخصص الاتصالات "خريجي كلية الاتصالات"؛ بشرط إرفاق الدورات والخبرات في نفس مجال التخصص حال وجودها.

وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل لا تعني القبول، ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قِبَل وزارة الحرس الوطني.. وتُعَبأ الحقول بمنتهى الدقة، وسيتم استبعاد كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل؛ مشيرة إلى أن رقم الجوال المُدخل من قِبَل المتقدم هو الوسيلة المعتمدة للتواصل.