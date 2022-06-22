"الحسينية" يفتح أبوابه للأمير محمد بن سلمان.. تاريخ عريق لفخامة القصور الملكية الأردنية

يعدّ الأردن واحدًا من البلدان القليلة التي تحتضن مجموعة مميزة للغاية من القصور الملكية، وهنا يمكن الإشارة إلى 10 قصور ملكية تجسد حقبًا تاريخية مهمة في تاريخ إمارة شرق الأردن، ومن ثم المملكة الأردنية الهاشمية، والملوك الهاشميين.