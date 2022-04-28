"الحصيني": الأمطار الغزيرة على عرعر ممكن تكرارها خلال الأيام المقبلة في مدن أخرى بالمملكة

كشف خبير الطقس والمناخ، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أن كمية الأمطار الغزيرة جدًا التي تعرضت لها مدينة ‎عرعر اليوم الخميس 27 رمضان 1443هـ تعود أسبابها حسب المراصد إلى وجود رطوبة بكميات جيدة، قابلها تبريد جيد في طبقات الجو العليا وانكسار واضح في هذه الطبقات نواحي عرعر، كما هو ملاحظ في الصورة المرفقة بتدبير العزيز الحكيم.