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"الحصيني": اليوم هو أول أيام نوء الثريا.. ومدته 39 يوماً

نجومه "الشرطان- البطين- الثريا".. وكل منها يمتد لـ13 يوماً
"الحصيني": اليوم هو أول أيام نوء الثريا.. ومدته 39 يوماً
خبير الطقس عبدالعزيز بن محمد الحصيني
سبق
سبق

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن اليوم الخميس هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه "الشرطان- البطين- الثريا"، كل نجم منها 13 يوماً.

وأضاف: أولهم هو الشرطان وبدايته اليوم 1443/10/11هـ أيامه 13 يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية".

وأردف: من خلال الأرشيف المناخي، فإن الأجواء فيه حارة في وسط النهار، وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل.

وتابع: يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، يُعتبر من مواسم الأمطار في المملكة.

واختتم "الحصيني" بالقول: تستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل، ويقول العامة: "إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران".

خبير الطقس
عبدالعزيز بن محمد الحصيني
نوء الثريا

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