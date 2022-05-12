"الحصيني": اليوم هو أول أيام نوء الثريا.. ومدته 39 يوماً

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن اليوم الخميس هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه "الشرطان- البطين- الثريا"، كل نجم منها 13 يوماً.