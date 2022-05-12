"الحصيني": اليوم هو أول أيام نوء الثريا.. ومدته 39 يوماً

قال خبير الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز بن محمد الحصيني: إن اليوم الخميس هو أول أيام نوء الثريا ومدته 39 يوماً، ونجومه "الشرطان- البطين- الثريا"، كل نجم منها 13 يوماً.
وأضاف: أولهم هو الشرطان وبدايته اليوم 1443/10/11هـ أيامه 13 يوماً، ويسميان ثريا الصيف وهما أول النجوم الشامية".
وأردف: من خلال الأرشيف المناخي، فإن الأجواء فيه حارة في وسط النهار، وتعتدل الحرارة مع تقدم ساعات الليل.
وتابع: يعتبر سادس منزلة من منازل فصل الربيع وأول النجوم الشامية، وتكثر فيه هبوب العواصف والرياح بتقدير العزيز الحكيم، يُعتبر من مواسم الأمطار في المملكة.
واختتم "الحصيني" بالقول: تستمر زيادة ساعات النهار على حساب الليل، ويقول العامة: "إذا طلع الشرطان اعتدل الزمان وحضرت الأوطان وتهادى الجيران".