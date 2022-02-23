"الحقيل": نعمل على جعل 3 مدن سعودية ضمن أحدث 100 مدينة في العالم

أكد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، أن العمل جار على جعل 3 مدن سعودية ضمن أحدث 100 مدينة في العالم، في مؤشرات وتصنيف قابلية العيش عالميًّا.

وأوضح الحقيل أن القطاع العقاري في المملكة مقبل على تطورات جذرية ستسهم في نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتجاوز 8.8% بحلول العام 2030م، وزيادة تسجيل المتخصصين في المجال العقاري من مطورين ومكاتب عقارية وغيرها بنسبة 80%؛ مما سيعزز نمو فرص التوظيف في القطاع بنسبة سنوية بنسبة 2.57% حتى حلول عام 2030.

وانطلقت اليوم في الرياض أعمال "منتدى مستقبل العقار" والمعرض المصاحب له، في نسخته الأولى، بمشاركة أكثر من 100 متحدث من القطاعين العام والخاص ونخبة من الاقتصاديين والمستثمرين في القطاع العقاري؛ وذلك برعاية وحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في فندق "فورسيزونز".

وتتضمن فعاليات المنتدى 40 جلسة وورشة عمل، تناقش عددًا من الموضوعات المتعلقة بقطاع العقار، أبرزها: (المزادات العقارية، النزاعات العقارية، التحكيم العقاري، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التسويق العقاري، التطبيقات العقارية، والرقمنة وتقنيات البناء، وسلاسل الإمداد والمشتريات في القطاع العقاري، والتوطين والتحديات، ومستقبل القطاع السياحي من نظرة عقارية).

كما يستعرض المنتدى أهم الموضوعات العقارية مثل: التقييم العقاري، ومستقبل التطوير العقاري، ودور الرقابة في تعزيز مفهوم الجودة في البناء، وتنمية القدرات البشرية وتأهيلها في القطاع، والمزادات الإلكترونية، وبناء الاستراتيجيات، بمشاركة عدد من المتحدثين عقاريين وخبراء اقتصاديين؛ وذلك امتدادًا للجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بقطاع الإسكان.

وينظم المنتدى أكبر معرض عقاري بمشاركة أكثر من 60 جهة محلية وأجنبية من الجهات ذات العلاقة بالقطاع العقاري، من المقاولين والمطورين وشركات التطوير والتسويق العقاري، والجهات التمويلية، كما سيتم -خلال المعرض- استعراض تقنيات وأساليب البناء الحديثة التي أحدثت نقلةً نوعية في مجال البناء والتشييد من حيث سرعة التنفيذ والجودة؛ لزيادة المعروض العقاري، ورفع نسبة التملك السكني للأسر السعودية.