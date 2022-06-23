"الحمادي": فعاليات سجن "الحائر" تعكس الفكر المنهجي الإصلاحي للمباحث العامة

ولفت إلى أن البيئة المحفزة للإبداع تعد أحد أهم شروط استثمار المواهب والقدرات، ففكرة المهرجان تعتمد على التعاقد مع (شركة باور) إذ تقوم بتهيئة بيئة مطابقة للحياة الخارجية، مما يمنح النزلاء فرصة لممارسة إبداعاتهم ومواهبهم، فكانت هناك أركان متنوعة، بعضها يتعلق ببيع العطور، وأخرى لبيع اللوحات التشكيلة، وجميعها من إعداد وأعمال النزلاء أنفسهم، وما صاحب ذلك من أنشطة ثقافية وفنية.