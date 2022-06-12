"الحمادي" لـ"سبق": 5 عوامل تجعل ولي العهد شخصية استثنائية وملهمة للسعوديين والعالم

وقال: "من هنا يتضح تأثير هاتين الشخصيتين في تكوين وبناء كاريزما سمو الأمير محمد -حفظه الله-، وقد تمثلت في سلسلة من المواقف والأحداث والمناسبات، أولها إطلاق رؤية السعودية وهي تحمل هذه الأبعاد الاستراتيجية اجتماعيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا دالة على مفهوم القوة، أما الثانية فهي المتابعة الدقيقة لمشروعات تلك الرؤية، التي تعبر عن قوة استثنائية؛ إذ اتخذ قرارًا وملتزم بإنجازه. وثالثًا الإلمام بأدق التفاصيل لما له علاقة بالرؤية؛ وهذا يتضح في اللقاءات التلفزيونية والإعلامية التي يتحدث معها بقوة المعلومة والمنطق والأرقام".