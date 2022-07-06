"الحمدان" لقاصدي البيت الحرام: تزود للحج ثم توكل على الله وابذل الأسباب

أكد أستاذ العلوم الإسلامية بكلية الملك عبدالعزيز الحربية، الشيخ الدكتور أيمن بن محمد الحمدان، أن الله -عز وجل- أرشد من عزم على الحج والعمرة بالتزود الدنيوي، وهي وصية لكي يتفرغ لعبادة الله -عز وجل-، مبيناً في حديثه على قناة "المجد العلمية" أن التزود يعني أن يأخذ عدة سفره إلى بيت الله الحرام مما يحتاجه من ملابس وطعام وشراب ومن حوائج تعترضه.